Во Франции Орден врачей региона Новая Аквитания по итогам расследования вынес строгий выговор профессору Дидье Раульту. Дисциплинарная палата рассмотрела две жалобы коллег медика. Ранее этот же орган уже вынес профессору предупреждение.

Против Раульта была подана серия исков. Главу Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе обвиняют в нарушении кодекса профессиональной этики в связи с его заявлениями о том, что использование гидроксихлорохина помогает в лечении COVID-19, несмотря на отсутствие проверенных доказательств.

Исследования эффективности препарата Всемирная организация здравоохранения остановила в прошлом году, так как применение лекарство чревато побочными эффектами и не способствует снижению смертности среди госпитализированных пациентов.