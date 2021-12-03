Ситуация вокруг Украины стала главным и, пожалуй, самым сложным вопросом на переговорах в Стокгольме главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. 40-минутная встреча, которую Сергей Лавров видел как поиск баланса в позициях Москвы и Вашингтона, завершилась напряженной пресс-конференцией, на которой многим стало ясно: баланс пока не найден.

В интервью нашему телеканалу Энтони Блинкен отметил: "Мы не знаем намерений президента Путина, не знаем, принял ли он решение предпринять новые агрессивные шаги против Украины. Но мы точно уверены в том, что президент создает для этого условия, причем в очень сжатые, кратчайшие сроки.

И это очень, очень тревожно, причем не только для нас. Это беспокоит многих наших партнеров по всей Европе. До приезда сюда, на встречу в ОБСЕ, я был на саммите стран НАТО, так вот там эта обеспокоенность была озвучена.

Для России самое важное - понять, что действия имеют последствия и эти последствия реальны. Энтони Блинкен.

Для России самое важное - понять, что действия имеют последствия и эти последствия реальны. Они не отвечают российским интересам, конфликт идет вразрез с интересами всех сторон.

Позвольте мне напомнить. Президент Байден, общаясь с президентом Путиным в Женеве несколько месяцев назад, отметил, что мы в Соединенных Штатах предпочитаем иметь стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Если Россия снова начнет агрессивные шаги в отношении Украины, это станет прямой противоположностью стабильным и предсказуемым отношениям.

Я не думаю, что для кого-то это - хороший вариант. Президент Байден также ясно дал понять: если Россия решит действовать безрассудно, мы ответим".