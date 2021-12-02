Саммит ОБСЕ: Лавров и Блинкен не согласны

Соединённые Штаты заявляют, что Россия стягивает воинские подразделения к украинской границе и требуют положить этому конец. Об этом, в частности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в четверг на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Он также обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений. Между тем в Москве неоднократно отмечали, что, согласно Минским соглашениям, Россия не является стороной конфликта.

– Призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, свернуть недавнее наращивание войск, вернуть их на обычные мирные позиции, – заявил Блинкен. – А также выполнять Минские соглашения, касающиеся положения о прекращении огня и обеспечивающие беспрепятственный допуск наблюдателям ОБСЕ.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаления в связи с тем, что НАТО не стремится избегать конфронтации:

– В НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит.

Затем Лавров и Блинкен провели переговоры в закрытом формате, которые продолжались около сорока минут. Сообщается, что они обсудили вопросы двусторонних отношений а также ситуацию на Украине.