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Последний визит Блинкена в Японию в качестве госсекретаря

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) пожимает руку министру иностранных дел Японии Такеши Ивая во время рабочего обеда с ним в отеле в Токио.
Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) пожимает руку министру иностранных дел Японии Такеши Ивая во время рабочего обеда с ним в отеле в Токио. Авторское право Issei Kato/AP
Авторское право Issei Kato/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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В последнее время в Тихоокеанском регионе наблюдается напряженность: Россия поставляет Северной Корее военное оборудование и проводит обучение её солдат

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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Японии Сигеру Исибой в Токио во вторник в ходе своей последней зарубежной поездки, в которая включает также визиты в Южную Корею и Францию.

В Токио, как говорится в заявлении Госдепартамента США, Блинкен "рассмотрит огромный прогресс, достигнутый американо-японским альянсом за последние несколько лет".

Так, в пятницу было объявленно о крупном соглашении по продаже оружия, согласно которому США поставят в Японию ракеты средней дальности, сопутствующее оборудование и обучение на сумму около 3,5 миллиарда евро.

Китай неоднократно жаловался на потенциальную сделку, заявляя, что она повлияет на стабильность и безопасность в регионе, но Япония и США отвергают эти утверждения.

Встреча состоялась всего через день после того, как США обвинили Россию в поставках военного оборудования и подготовке кадров для Северной Кореи.

Выступая в понедельник перед лидерами Южной Кореи, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность по поводу углубления связей между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями и что Путин может быть близок к тому, чтобы повернуть вспять политику, проводившуюся Россией на протяжении десятилетий, и согласиться с программой ядерного вооружения КНДР", - сказал он.

Эти комментарии прозвучали всего через несколько часов после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море, а также в период политических потрясений в Южной Корее. Президенту страны Юн Сук Ёлю был объявлен импичмент после его кратковременного указа о военном положении 3 декабря.

Премьер-министр Японии Исиба выразил обеспокоенность тем, что ускоренные темпы ракетных испытаний КНДР способствуют развитию его потенциала, всего за несколько недель до возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

В прошлом году Северная Корея провела испытания различных систем, обладающих ядерным потенциалом и угрожающих ее соседям и США, включая новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, которая достигла наибольшей высоты и продолжительности полета среди всех ракет, запущенных этой страной.

Блинкен завершит свою поездку в Париже, где встретится с французскими официальными лицами, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке и европейскую безопасность, особенно в Украине.

Видеомонтаж • Rory Elliott Armstrong

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