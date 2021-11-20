В сети появились новые фото исчезнувшей ранее Пэн Шуай

В сети появились новые фото исчезнувшей ранее китайской тениссистки Пэн Шуай.

Репост снимков сделал на своей странице в «Твиттере» журналист китайского государственного канала CGTN Шэнь Шивэй.

В начале ноября бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона в парном разряде рассказала в социальной сетиWeibo о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьер-министра Китая Чжана Гаоли, пост был удален через 20 минут, а спортсменка перестала выходить на связь.

Звезды мирового спорта поддержали Пэн Шуай.

Новак Джокович, теннисист:

"Я действительно рад, что главы женской и мужской теннисных ассоциаций (WTA и ATP) отреагировали на случившееся. Их реакция важна, поскольку подобная ситуация ужасна... Их реакция важна, чтобы в дальнейшем были предприняты какие-либо действия. Я только что узнал, что WTA готова не проводить в Китае турниры, если инцидент не будет расследован. Я полностью поддерживаю это решение''.

В своем посте Пэн Шуай рассказала, что три года назад играла в теннис с тогда 72-летним Чжаном Гаоли и его женой. После поединка чиновник пригласил ее в одну из комнат своего дома, где принудил к сексуальным отношениям.