Продаётся вилла с фреской Караваджо

Принцесса Рита Бонкомпаньи Людовизи, вдова представителя одной из аристократических семей Италии, принимает нас на элегантной вилле "Аврора" в самом сердце Рима, которая была её домом на протяжении 18 лет, а сейчас выставлена на аукцион. Роскошный дом площадью 2800 кв. м с пышным садом - единственная оставшаяся часть виллы Людовизи XVII века, которую высоко ценили Г`ёте, Эллиот, Гоголь и Стендаль, посещали Генри Джеймс и Петр Ильич Чайковский.

Частная вилла, которая считается домом для единственной в мире фрески Караваджо, выставлена ​​на продажу в Риме, поскольку ее техасская владелица, принцесса, описывает жизнь с бесценными изображениями греческих божеств.

Главная ценность старинного строения - потолок, расписанный Караваджо. Почти трёхметровую фреску, скрытую под слоем штукатурки, обнаружили в 60-х годах во время ремонта.

"Эта работа уникальна, потому что это фреска Караваджо, который никаких других фресок не создал, а писал все свои работы на холсте. Это мифологический сюжет, и это тоже своего рода уникум, потому что здесь представлены все три античных__божества, которые правят небом, морем и землей, а именно Юпитер, Нептун и Плутон", - говорит искусствовед Клаудио Стринати.

Эту фреску заказал Караваджо дипломат и меценат кардинал Дель Монте в 1597 году, попросив расписать потолок небольшой комнаты, которую он использовал в качестве алхимической лаборатории.

На фреске, написанной маслом на гипсе, представлена аллегорическая сцена, представляющая превращение свинца в золото. Сейчас шедевр оценивается в 310 млн евро.

Рите Бонкомпаньи Людовизи 72 года, и родом она из Техаса. До брака с принцем Николо Бонкомпаньи Людовизи, среди предков которого папы Григорий XIII и Григорий XV, Рита была замужем за за бывшим конгрессменом США Джоном Дженретом-младшим. Принцесса рассказывает, что когда ей было 16 лет, она была в Риме и бросила монету в фонтан Треви, загадав желание: "О, я надеюсь, что выйду замуж за итальянца и проживу в Риме всю оставшуюся жизнь!"

Спустя десятилетия она встретила принца, и эта итальянская жемчужина стала ее домом. Теперь она надеется, что тот, кто купит дом, в котором она провела самые счастливые годы своей жизни, признает его бесценную художественную, историческую и культурную ценность

"Я думаю, что это произведение очень важно для будущих поколений, это часть истории Италии. Я думаю, что эту виллу итальянцы должны сохранить, она не должна превращаться в многоквартирный дом или какой-то офис, не должна", - говорит Рита Бонкомпаньи Людовизи.

Решение о продаже виллы было принято итальянским судом после длительного спора о наследстве после смерти её владельца в 2018 году. Аукцион назначен на 18 января. Начальная ставка 471 млн евро.

Караваджо - лишь одна часть истории виллы "Аврора", где хранятся другие произведения искусства, в том числе фреска Джованни Франческо Барбьери (более известного как Гверчино), другого художника эпохи барокко, изображающая Аврору, богиню рассвета, в честь которой названа вилла. А также и одна картина Пана, приписываемая мастеру эпохи Возрождения Микеланджело.

Вилла с ее многовековой историей с января станет чужим новым домом, хотя принцесса мечтает, чтобы итальянское государство могло купить его и позволить ей провести там последние годы своей жизни среди фресок Караваджо, Гверчино и старых воспоминаний.

Поскольку участок находится под защитой Министерства культуры, после того, как предложение будет согласовано на аукционе, у государства будет возможность купить недвижимость по той же цене.

Вилла находится под защитой Министерства культуры, и после того, как предложение будет согласовано на аукционе, государство может выкупить недвижимость по той же цене.