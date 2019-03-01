Возвращение Караваджо

Картина, приписываемая кисти Караваджо, выставлена в Лондоне после реставрации группой французских специалистов. Полотно "Юдифь, отрубающая голову Олоферну" обнаружили пять лет назад в Тулузе на чердаке дома, который принадлежал потомкам известного наполеоновского чиновника. Живописец 17-го века, один из крупнейших эпохи барокко, Караваджо оказал неоспоримое влияние на развитие искусства, в том числе и на творчество Рубенса и Рембрандта, Сурбарана и Веласкеса.

Атрибуцией и последующей реставрацией руководил искусствовед Эрик Тюркюйн: "Мы предполагали, что атрибуция полотен кисти Караваджо - это всегда очень сложно для историков искусства, и мы с самого начала знали, что это полотно написано очень крупным живописцем. Я тридцать лет занимаюсь атрибуцией произведений искусства, я бы никогда не стал рисковать своей профессиональной репутацией, если бы не был уверен в сделанных выводах".

Полотно, исчезнувшее в начале 17-го века, будет экспонироваться в Лондоне, Нью-Йорке и Париже прежде, чем в Тулузе состоится аукцион, на котором оно значится в качестве одного из лотов, его стартовая цена может составить 150 млн. евро.