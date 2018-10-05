Виртуальный Караваджо

Можно ли познать Караваджо в виртуальной реальности? Ответ на этот вопрос можно найти на необычной выставке «За холстом» в музее общества изящных искусств Permanente в Милане. На больших экранах в залах представлены трёхмерные модели, созданные с использованием важнейших работ мастера, которые находятся в разных частях света.

«Здесь нет картин физически, это совершенно захватывающие, замечательные изображения в высоком разрешении, они предназначены для широкой публики, которая не ходит на обычные выставки. Я думаю о наших детях, которые привыкли осваивать новое с использованием всё более и более сложных технологий», — объясняет куратор выставки «За холстом» Роселла Водрет.

Посетителям выставки представляют фрески и картины так, как их задумывал Караваджо. Для этого использованы технологии трёхмерной реконструкции: работы вписали в интерьеры, для которых они были созданы. Это ещё и позволяет показать жителям и гостям Милана слишком хрупкие произведения, которые невозможно привезти в Италию.