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Колумбия

Колумбийские повстанцы перестали быть террористами в США

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 Ольга Кепински
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Лидеры РВСК Тимолеон Хименес (справа) и Иван Маркес на праздновании образования партии. 2017 год
Лидеры РВСК Тимолеон Хименес (справа) и Иван Маркес на праздновании образования партии. 2017 год   -   Авторское право  Fernando Vergara/AP

США исключили группировку "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) из списка террористических организаций.

Это позволяет американским чиновникам работать с членами движения по мере их внедрения в политическую жизнь страны.

решение последовало всего через несколько дней после того, как повстанцы и правительство Колумбии отметили пятилетнюю годовщину заключения мирного соглашения, которое положило конец шестидесятилетней гражданской войне.