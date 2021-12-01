Колумбийские повстанцы перестали быть террористами в США

США исключили группировку "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) из списка террористических организаций.

Это позволяет американским чиновникам работать с членами движения по мере их внедрения в политическую жизнь страны.

решение последовало всего через несколько дней после того, как повстанцы и правительство Колумбии отметили пятилетнюю годовщину заключения мирного соглашения, которое положило конец шестидесятилетней гражданской войне.