Колумбийские повстанцы перестали быть террористами в США

Колумбийские повстанцы перестали быть террористами в СШАКомментарии
Авторское право Fernando Vergara/AP-
США исключили группировку "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) из списка террористических организаций.
Это позволяет американским чиновникам работать с членами движения по мере их внедрения в политическую жизнь страны.
решение последовало всего через несколько дней после того, как повстанцы и правительство Колумбии отметили пятилетнюю годовщину заключения мирного соглашения, которое положило конец шестидесятилетней гражданской войне.