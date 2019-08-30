ФАРК снова берется за оружие

Президент Колумбии Иван Дуке потребовал от прокуратуры выдать ордеры на арест экс-бойцов ФАРК, которые заявили, что снова берут в руки оружие. Днем ранее экс-лидеры повстанческой группировки Иван Маркес и Хесус Сантрич записали видеообращение. Они заявили, что государство предало принципы, которые были прописаны в мирном соглашении, а потому они вынуждены снова взяться за оружие.
Действия экс-бойцов ФАРК раскритиковал и лидер одноименной политической партии Родриго Лондоньо, известный также как Тимошенко. Он заявил, что большинство сторонников ФАРК и дальше будет поддерживать мирный процесс.
Мирное соглашение с ФАРК было подписано в 2016 году. Договор положил конец полувековому вооруженному противостоянию. Два года назад движение было преобразовано в политическую партию.