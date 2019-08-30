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Колумбия

ФАРК снова берется за оружие

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 Марика Димитриади 
ФАРК снова берется за оружие
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Президент Колумбии Иван Дуке потребовал от прокуратуры выдать ордеры на арест экс-бойцов ФАРК, которые заявили, что снова берут в руки оружие. Днем ранее экс-лидеры повстанческой группировки Иван Маркес и Хесус Сантрич записали видеообращение. Они заявили, что государство предало принципы, которые были прописаны в мирном соглашении, а потому они вынуждены снова взяться за оружие.

Колумбия не потерпит никаких угроз и тем более угроз со стороны наркомафии. Колумбийцы должны понять, что речь не идет о начале новой герильи. Эти угрозы звучат от банды наркотеррористов, которых покрывает и поддерживает диктатор Мадуро
Иван Дуке
Президент Колумбии

Действия экс-бойцов ФАРК раскритиковал и лидер одноименной политической партии Родриго Лондоньо, известный также как Тимошенко. Он заявил, что большинство сторонников ФАРК и дальше будет поддерживать мирный процесс.

Если честно, нам стыдно. Я прошу прощения о колумбийского народа, у мирового сообщества, у Кубы, Норвегии, которые нам очень помогали в этом процессе. Но у нас есть одно оптимистичное послание: большинство из нас находится здесь и правда на нашей стороне.
Родриго Лондоньо (Тимошенко)
Лидер политической партии ФАРК

Мирное соглашение с ФАРК было подписано в 2016 году. Договор положил конец полувековому вооруженному противостоянию. Два года назад движение было преобразовано в политическую партию.