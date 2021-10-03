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Колумбия

Колумбия: народ эмбера сбежал от насилия

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 Ольга Кепински
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Представители народа эмбера в нацпарке в Боготе
Представители народа эмбера в нацпарке в Боготе   -   Авторское право  Fernando Vergara/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Представители коренного народа эмбера разбили лагерь в национальном парке в Боготе, они были вынуждены покинуть свои земли из-за угроз вооруженных группировок.

Мирное соглашение 2016 года официально завершило пятидесятилетнюю гражданскую войну в Колумбии. С тех пор между военизированными группами и правительственными силами идет ожесточенная борьба за контроль над освобожденными повстанцами ФАРК( Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа) территориями.