Кампания вакцинации в Германии: новый поворот

Невероятно, но факт. Немцы в последние недели стали активно вакцинироваться от коронавируса. У прививочных пунктов теперь выстраиваются огромные очереди. СМИ выдвигают самые разные версии причин смены настроения: увеличение числа случаев инфицирования, боязнь заразиться новым омикрон-штаммом, страх введения жестких ограничений в период Рождества.

Так, или иначе, количество ежедневных вакцинаций, после летнего спада значительно выросло: с начала недели каждые 24 часа прививку делают более двадцати тысяч немцев.

"Я скажу честно. Раньше я был антипрививочником. Самым ярым. Я выступал против СМИ, да вообще, против всего. Но я изменил свое мнение. Просто подумал и решил, что вакцинируюсь, потому что не хочу заражать других людей".

По словам берлинских врачей, система здравоохранения с трудом выдерживает растущую нагрузку.

Сибилла Каценштейн, врач: "Очередная ковидная волна уже здесь, у нас. Мы не в состоянии справиться с возросшими темпами кампании по иммунизации населения. Я уже не говорю о тестировании и уходом за пациентами с коронавирусом . ”

Земля Саар занимает второе место в Германии (после Бремена) по количеству полностью вакцинированных людей. И здесь в городе Саарлуи снова заработал крупный прививочный центр.

Патрик Лауэр, администратор района в Саарлуи: “Самой важной и сложной задачей для нас оказался набор персонала, потому что, когда центры вакцинации были закрыты, люди или пытались найти другую работу, или хотели вернуться к своей прежней профессии".

В прививочном пункте Саарлуи (а это город с населением 34 тысячи) ежедневно могут вакцинировать по 600 человек. Всего в Германии за сутки от коронавируса привились153 тысячи человека. Большинству из них была введена бустерная доза препарата.