20 000 сотрудников Lego Group получили бонусы и три дополнительных дня отпуска. Таким образом компания отметила рекордный рост производственных показателей на фоне пандемии и санитарных ограничений.

В первом полугодии чистая прибыль выросла на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и почти достигла миллиарда долларов. Операционная прибыль удвоилась, выручка увеличилась почти в полтора раза, а потребительские продажи прибавили 36%.

В своём обращении совладельцы Lego поблагодарили сотрудников компании. Гендиректор Нилс Кристиансен отметил большие успехи во всех сферах бизнеса, которые он связывает, в частности, с тем, что производство конструкторов не прерывалось из-за санитарных ограничений, а магазины Lego возобновляли свою работу при первой же возможности. Экономические аналитики обращают внимание и на успешное продвижение компании на китайском рынке.

Наибольшую популярность в этом году имели наборы Lego City, «Lego Звёздные Войны» и «Lego Гарри Поттер».