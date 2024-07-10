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Развлечения на свежем воздухе и в помещении в Катаре, от скалолазания до паркура

Развлечения на свежем воздухе и в помещении в Катаре, от скалолазания до паркура
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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Qatar 365 рассказывает о лучших способах провести время в Катаре для искателей приключений и для мечтателей: скалолазание, паркур или такие мероприятия, как выставка LEGO, где можно построить все, что придумает фантазия.

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В Катаре каждый найдет занятие по душе — и искатели приключений, и ценители семейного отдыха. Команда Qatar 365 узнала, как можно интересно провести время и в помещении, и на свежем воздухе. Начнем с чего-то неожиданного: скалолазания. Лайла Хумайра отправилась в Aspire Zone, где находится первый в Катаре скалодром под открытым небом и спортивный комплекс EsQalar. Любители скалолазания могут попробовать различные техники — лазание по канату, лазание на трудность, боулдеринг или свободное лазание — на стенах высотой 10,5 м, сделанных по подобию знаменитых скал Зекрит на западе полуострова.

В поисках необычных впечатлений Лайла встретилась с Талалом Альтамими, открывшим в Катаре новаторский зал для паркура Freestylers Tribe. Паркур — это сочетание бега, лазания, прыжков и акробатики. Вместе эти элементы образуют уникальную технику преодоления препятствий. Талал рассказал о своем пути, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, и о приобретенных навыках. Он даже разработал программу для детей, чтобы они не только занимались спортом, но и развивали уверенность в себе. Популярность этого вида растет, и Талал считает, что в ближайшем будущем паркур станет олимпийской дисциплиной.

В завершение Аадель Халим посетил выставку LEGO, недавно прошедшую в Национальном конференц-центре Катара, — событие для тех, кто предпочитает не физические, а интеллектуальные испытания. Уникальные экспозиции Lego разместились на площади 10 000 кв. м. Это идеальное место для детей и молодых душой, где можно любоваться удивительными творениями или включить воображение и строить собственные модели из легендарного конструктора.

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Катар Спорт Lego