ВОЗ предупреждает о глобальной опасности "омикрона"

ВОЗ предупреждает о потенциальной угрозе вспышек заболеваемости COVID-19 c тяжёлыми последствиями из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Он содержит особенно много мутаций и может оказаться более заразным. Под вопросом оказалась эффективность существующих вакцин, а общий глобальный риск, связанный с «омикроном», оценивается как «очень высокий».

В сообщении, вместе с тем, подчеркивается, что ещё слишком мало известно об этой инфекции, в частности, пока неясно, как изменения вируса повлияли на летальность.

В отсутствие новые данных, власти ЮАР не видят необходимости ужесточать санитарные меры. Об этом в обращении к нации говорил президент республики Сирил Рамафоса. Он раскритиковал позицию стран, которые ввели ограничения на въезд из Южной Африки:

«__Вместо того чтобы запрещать поездки, богатые страны мира должны поддерживать усилия развивающихся экономик, без промедления помогать им с доступом к вакцинам и с их производством, чтобы жители этих стран получило достаточное количество доз для вакцинации».

Очаг распространения «омикрона»

Очагом распространения «омикрона» в ЮАР стал пригород Претории Хатфилд. Здесь растёт число госпитализированных с COVID-19, но, как отмечают в ВОЗ, пока неясно, связано ли это в целом с увеличением количества инфицированных, либо же это следствие агрессивности нового штамма.

Жители Претории не скрывают тревоги в связи с последними новостями:

— Я часто пользуюсь общественным транспортом и каждый раз страшно.

— Мы действительно не знаем, чего ждать. Есть опасения, что эпидемия начнется снова, ведь вирус стал еще сильнее.

Пока специалисты оценивают опасность «омикрона», против ограничения поездок из Южной Африки выступила региональный директор ВОЗ Матшадисо Моети. По её словам, закрытие границ лишь незначительно ограничит распространение новых штаммов, но существенно скажется на уровне жизни африканцев.