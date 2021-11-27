Омикрон шагает по Европе: все заражённые прибыли с юга Африки

Великобритания ужесточает правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

В субботу в Королевстве были подтверждены два случая заражения этим вариантом.

Теперь всем прибывшим в страну, в том числе вакцинированным, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения результата.

Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок.

Мы не собираемся запрещать людям путешествовать, я хочу подчеркнуть, мы не запрещаем людям путешествовать, но мы потребуем, чтобы каждый, кто въезжает в Великобританию, сдал ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолировался до получения отрицательного результата Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Тем временем Италия пополнила список европейских стран, куда из южной Африки добрался новый штамм.

Первый заболевший прибыл несколько дней назад из Мозамбика в Милан. Как сообщается, он прошел полный курс вакцинации.

С декабря в Италии обязательное ношение масок будет распространяться и на открытые пространства.

Также три случая заражения омикроном зафиксированы в Германии. Один из них, пока неподтвержденный, в земле Гессен, два других - в Баварии. Все заразившиеся прибыли несколько дней назад из ЮАР.

Также первый случай нового штамма зафиксирован в Чехии.

В Нидерландах южноафриканский вариант подозревают у более 61 заразившихся.

Во Франции, куда омикрон пока официально не добрался, стартовала ревакцинация от COVID-19.

С 15 декабря при отсутствии бустерной дозы у людей старше 65 лет будут аннулированы санитарные пропуска, с 15 января это коснется всех совершеннолетних.

В Австрии прошли акции протеста против ужесточения антиковидных мер.

Самая масштабная - в Граце, где на улицы вышли до 30 тысяч человек.

Введенный в стране локдаун и обязательная вакцинация привели к массовым протестам и падению рейтинга правящих партий.