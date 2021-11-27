Омикрон шагает по Европе: все заражённые прибыли с юга Африки

Омикрон шагает по Европе: все заражённые прибыли с юга АфрикиКомментарии
Великобритания ужесточает правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
В субботу в Королевстве были подтверждены два случая заражения этим вариантом.
Теперь всем прибывшим в страну, в том числе вакцинированным, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения результата.
Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок.
Тем временем Италия пополнила список европейских стран, куда из южной Африки добрался новый штамм.
Первый заболевший прибыл несколько дней назад из Мозамбика в Милан. Как сообщается, он прошел полный курс вакцинации.
С декабря в Италии обязательное ношение масок будет распространяться и на открытые пространства.
Также три случая заражения омикроном зафиксированы в Германии. Один из них, пока неподтвержденный, в земле Гессен, два других - в Баварии. Все заразившиеся прибыли несколько дней назад из ЮАР.
Также первый случай нового штамма зафиксирован в Чехии.
В Нидерландах южноафриканский вариант подозревают у более 61 заразившихся.
Во Франции, куда омикрон пока официально не добрался, стартовала ревакцинация от COVID-19.
С 15 декабря при отсутствии бустерной дозы у людей старше 65 лет будут аннулированы санитарные пропуска, с 15 января это коснется всех совершеннолетних.
В Австрии прошли акции протеста против ужесточения антиковидных мер.
Самая масштабная - в Граце, где на улицы вышли до 30 тысяч человек.
Введенный в стране локдаун и обязательная вакцинация привели к массовым протестам и падению рейтинга правящих партий.