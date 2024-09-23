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Франция направила спецполицию по борьбе с беспорядками на остров Мартиника

Акции протеста на Мартинике, сентябрь 2024 г.
Акции протеста на Мартинике, сентябрь 2024 г. Авторское право Ramon Espinosa/AP
Авторское право Ramon Espinosa/AP
By Euronews и EBU, АР
Опубликовано
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Франция направила подразделение специальной полиции по борьбе с беспорядками на карибский остров Мартиника. Силы по обеспечению безопасности прибыли в эти выходные в Фор-де-Франс. Элитный спецназ был запрещен на территории Франции после кровавых беспорядков 1959 года.

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Франция направила подразделение специальной полиции по борьбе с беспорядками на карибский остров Мартиника.

Силы по обеспечению безопасности прибыли в эти выходные после того, как представитель центрального правительства Франции на этой заморской территории заявил, что протесты в муниципалитетах Фор-де-Франс, Ле-Ламентен, Дюко и Ле-Робер запрещены до понедельника. Правительство также ввело комендантский час.

Ограничения были введены после того, как на прошлой неделе на острове вспыхнули бурные протесты из-за высокой стоимости жизни. В ходе беспорядков были ранены по меньшей мере 6 полицейских и один гражданский, несколько магазинов были разграблены Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Правительственные чиновники заявили, что запреты были введены "чтобы положить конец насилию и ущербу, а также многочисленным препятствиям в повседневной жизни и свободе передвижения, от которых страдает все население”.

Тем не менее многие жители острова встретили эту меру неповиновением, в субботу вечером снова начались массовые мирные протесты.

На видеозаписях, опубликованных местными СМИ, видно, как многотысячные толпы мирно прогуливаются по шоссе, стуча в барабаны и размахивая флагами. Поскольку протесты проходили без насилия, на остров прибыли силы французской полиции по борьбе с беспорядками, которые в воскресенье остановились в отеле в Фор-де-Франс.

Элитный спецназ, известный как Роты республиканской безопасности, был запрещен на территории Франции после кровавых беспорядков в декабре 1959 года. Это подразделение обвинялось в применении непропорциональной силы, что привело к гибели нескольких молодых демонстрантов.

Эти силы редко используются на французских территориях в Карибском бассейне, они были задействованы во время беспорядков и забастовок в Гваделупе в 2009 году.

Беатрис Белле, представитель социалистической партии острова, осудила этот шаг, заявив: “На Мартинике идет не гражданская, а социальная война". Она призвала к “открытому и транспарентному диалогу” между протестующими и правительством. “Эта мера... только усиливает напряженность и отвлекает внимание от законных требований народа Мартиники”, - заявила она в воскресенье.

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