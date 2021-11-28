"Омикрон": выиграть время

Израиль с понедельника на две недели запрещает въезд всех иностранцев из-за опасности распространения "омикрона". В еврейском государстве уже есть подтверждённый случай заражения новым штаммом. В "красный список" — куда израильтянам ездить категорически запрещено — внесены почти все страны Африки. Израиль оставался открытым для туристов меньше месяца.

Авиасообщение со странами Южной Африки прерывают всё больше государств. Израиль и Великобритания были первыми. В Лондоне уверены, что это было единственно правильное решение: во многие страны "омикрон" уже успел проникнуть.

Саид Джавид, министр здравоохранения Великобритании:

"В тот же момент, когда мы узнали об "омикроне" и о той опасности, которую он представляет, мы не стали медлить и действовали быстро. Я считаю, это правильное решение, поскольку главная задача — выиграть время, время для того, чтобы учёные смогли тщательно исследовать этот штамм, поскольку до сих пор многое неизвестно".

В Нидерландах подтверждены сразу 13 случаев "омикрона" — у туристов, вернувшихся из ЮАР. Накануне более 600 пассажиров из Африки провели многие часы в аэропорту Амстердама, ожидая результатов ПЦР. Более 60 человек оказались заражены.