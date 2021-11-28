ЮАР осуждает ограничения на поездки из Южной Африки

Правительство ЮАР раскритиковало введённые в других странах жёсткие санитарные ограничения для путешествующих из Южной Африки. Многочисленные отмены авиарейсов застали врасплох тысячи пассажиров, в том числе иностранцев. Министр здравоохранения Джо Паахла настаивает на том, что запреты на поездки из ЮАР необоснованны и неоправданны:

«Реакция некоторых стран, которые вводят запреты на поездки и другие подобные ограничения, абсолютно противоречит нормам и стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения. Многие страны, в которых были приняты такие драконовские меры, и сами борются с четвертой волной COVID-19».

После сообщений о потенциально высокой опасности нового штамма коронавируса «омикрон» об ограничении въезда из южноафриканского региона объявили десятки государств, в том числе страны ЕС, США, Канада и Россия. Отменён ряд крупных мероприятий, среди них — министерская конференция Всемирной торговой организации в Женеве.

Против ужесточения ограничений на путешествия выступил министр здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль. Он назвал страхи, связанные со штаммом «омикрон», преувеличенными и подчеркнул, что пока не видел научных доказательств его реальной опасности.