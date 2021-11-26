Евросоюз намерен приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового варианта коронавируса

Европейский Союз обеспокоен появлением нового варианта коронавируса. Он был обнаружен в середине ноября в ЮАР . На данный момент первый случай заражения южноафриканским штаммом уже зарегистрирован в Бельгии. Исследования B.1.1.529 находится на ранних стадиях, но предположительно, он способен заражать людей, привитых существующими вакцинами.

"Мы предложим, в тесной координации с государствами-членами ЕС, применить так называемый аварийный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за нового штамма коронавируса", - сообщила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Британские власти еще в четверг объявили о приостановке авиасообщения с ЮАР, а также Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. В ответ на критику из ЮАР, министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс заявил:

"Принимая решение мы прежде всего думаем о безопасности. Ранее мы вводили запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на фермах по разведению норок. Тогда мы действовали быстро и эффективно. И я думаю, что лучше поступить так, чем ждать и наблюдать, пока не станет слишком поздно".

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что на изучение воздействия вакцин на южноафриканский штамм коронавируса уйдут несколько недель.

"Мы знаем, что новый вариант коронавируса имеет большое количество мутаций. Их наличие может повлиять на поведение вируса", - сказала Мария ван Керкховен, эксперт ВОЗ. По ее словам, ученым предстоит определить, насколько опасна новая мутация и можно ли ее считать "вызывающей беспокойство". Так же необходимо понять какое влияние на препараты для лечения коронавируса и вакцины оказывает южноафриканский вариант".

Из-за появления нового штамма коронавируса, помимо Великобритании, авиационные ограничения в отношении ЮАР ввели Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Чехия, Сингапур, Марокко, Бахрейн и Малайзия.