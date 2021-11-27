"Омикрон": сотни туристов застряли в ЮАР

Сотни туристов застряли в Южной Африке после того, как многие страны прекратили авиасообщение с континентом. Рейсы отменяются и переносятся, огромные очереди и неопределённость ситуации. Западные государства забирают только своих сограждан. Труднее всего тем, у кого были билеты с пересадкой:

"Мы здесь застряли, потому что рейс в Цюрих отменили. Пускали только жителей Швейцарии. Вариантов вообще немного, потому что все здесь хотят улететь, бронируют билеты, все хотят в Европу и куда угодно", — рассказывает турист из Бельгии.

По прибытии в Европу ситуация не лучше. Так, в Амстердаме коронавирус нашли боле чем у 60 прилетевших из ЮАР. Точно неизвестно, "омикрон" ли это. Но на всякий случай решили никого не выпускать без отрицательного результата ПЦР. Тем, у кого он положительный, придётся изолироваться на неделю.

"Все уже должны были сдать тест, но это по факту совсем не так. До сих пор стоят очереди. Сдавшие тест получают результаты по телефону, и не знают, что будет дальше", — рассказывает туристка, "застрявшая" в Схипхоле.

Авиасообщение со странами Южной Африки из-за появления "омикрона" прервали уже более десятка государств. В Еврокомиссии не исключают общего запрета для всех членов ЕС.