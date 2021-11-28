Новый премьер-министр Чехии: как Бабиша на Фиалу променяли

Новый премьер-министр Чехии: как Бабиша на Фиалу променялиКомментарии
Политический кризис в Чехии близок к разрешению.
Президент республики Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром.
Во время церемонии главу государства от остальных отделяли прозрачные панели - на прошлой неделе Земан заразился коронавирусом, и должен соблюдать самоизоляцию.
Петр Фиала - лидер победившей на парламентских выборах партийной коалиции "Вместе" - обещает определиться с составом правительства к середине декабря.
После выборов "Вместе" заявила об объединении с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", занявшей третье место.
Новые союзники получат 108 из 200 мест в нижней палате парламента, оттеснив бывшего премьер-министра Андрея Бабиша и его центристское движение АНО в оппозицию.
Результаты голосования в октябре стали для многих неожиданностью. Несмотря на то, что за Бабишем тянется целая череда коррупционных скандалов, перед выборами победу отдавали именно ему.