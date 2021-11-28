Новый премьер-министр Чехии: как Бабиша на Фиалу променяли

Политический кризис в Чехии близок к разрешению.

Президент республики Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром.

Во время церемонии главу государства от остальных отделяли прозрачные панели - на прошлой неделе Земан заразился коронавирусом, и должен соблюдать самоизоляцию.

Петр Фиала - лидер победившей на парламентских выборах партийной коалиции "Вместе" - обещает определиться с составом правительства к середине декабря.

Я могу пообещать вам, что сделаю все, чтобы это правительство, правительство перемен, во имя будущего, провело эту страну через нынешние сложные времена, решило насущные проблемы, которые волнуют нас сегодня. Это будет правительство, которое принесет необходимые перемены ради светлого будущего наших граждан и наших детей Петр Фиала назначенный премьер-министр Чехии

После выборов "Вместе" заявила об объединении с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", занявшей третье место.

Новые союзники получат 108 из 200 мест в нижней палате парламента, оттеснив бывшего премьер-министра Андрея Бабиша и его центристское движение АНО в оппозицию.

Результаты голосования в октябре стали для многих неожиданностью. Несмотря на то, что за Бабишем тянется целая череда коррупционных скандалов, перед выборами победу отдавали именно ему.