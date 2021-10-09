В Чехии завершились парламентские выборы

В Чехии завершилось двухдневное голосование на парламентских выборах.

Опросы показывают, что нынешний премьер-министр страны Андрей Бабиш имеет хорошие шансы сохранить власть, несмотря на бурный первый срок с многочисленными скандалами.

Всеобщие выборы последовали сразу после публикации так называемого "досье Пандоры", где в частности Бабишу приписывают больше дюжины финансовых сделок по покупке недвижимости во Франции. Премьер все правонарушения отрицает.

Согласно соцопросам, победу на выборах одержит возглавляемое Бабишем центристское движение АНО (Акция недовольных граждан). Ему отдают не менее 25% голосов.

Вопрос в том, сможет ли премьер сформировать коалиционное правительство.

Две прозападные коалиции: правоцентристская "Вместе" и левоцентристская "Пираты и старосты" не намерены сотрудничать с АНО после выборов. По прогнозам, каждая из них наберет около 20% голосов.

Бабиш не исключил коалиции с антимигрантской и антимусульманской партией «Свобода и прямая демократия», которая хочет вывести Чешскую Республику из состава ЕС и провести референдум о ее членстве в НАТО. Опросы дали партии чуть более 10% поддержки.