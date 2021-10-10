Чехия на пороге политического кризиса: президент Земан госпитализирован

Чехии грозит политический кризис.

Президент страны Милош Земан был госпитализирован после встречи с премьер-министром и лидером движения АНО Андреем Бабишем. Он был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге.

По словам лечащего врача Земана, случилось это из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием.

Известно, что 77-летний президент страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло, а в последнее время, по данным СМИ, у Земана наблюдались серьезные проблемы с печенью.

Милош Земан на встрече с президентом Германии в Праге. Август 2021 года Petr David Josek/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Вместе с тем от решения Земана зависит, кому из победителей выборов будет поручено сформировать правительство.

Накануне правящая партия Бабиша проиграла парламентские выборы оппозиционной коалиции "Вместе" с перевесом в 0,6% . При этом центристское движение АНО получает 72 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента, а коалиция "Вместе" - 71.

И Андрей Бабиш, и выдвинутый от коалиции "Вместе" лидер Гражданской демократической партии Петр Фиалу выразили готовность возглавить кабмин.

Тем временем вот что думают о неожиданном исходе прошедших выборов и ситуации в стране жители Чехии:

— Я очень рад, потому что это возвращение к политике, которую мы знаем с 1990-х годов, и ко всему тому хорошему, что мы начали в ноябре 1989 года.

— Честно, я даже не знаю, чего ожидать. Но я думаю, Бабиш попробует создать правительство меньшинства, и трудно сказать, сойдет ли им это с рук. Посмотрим. Также трудно предсказать, что сделает президент, потому что его роль сейчас решающая.

По словам лечащего врача Земана, пока рано прогнозировать, как долго глава государства пробудет в госпитале, но не исключено, что речь идет о нескольких неделях.