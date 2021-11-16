Зелёный свет для мигрантов: в Польше готовы помочь нуждающимся

Наступает ночь и в деревне Дубиче-Церкевне на польско-белорусской границе, в некоторых домах зажигается зеленый свет. Сигнал для мигрантов, сумевших попасть в Польшу, - здесь вам могут помочь.

Инициатива принадлежит местному жителю, адвокату Камилю Силлеру. Он и его соседи готовы подать руку помощи тем, кто отчаянно нуждается в еде, теплой одежде и других предметах первой необходимости.

Силлер через социальные сети рассылал сообщения на нескольких языках, чтобы объяснить мигрантам, что зеленый свет означает помощь.

Тем, кто с опаской относится к идее Камиля, он говорит, что его цель - не поощрять мигрантов прятаться или продолжать путь, а лишь дать им шанс выжить.

Но не у всех ситуация с мигрантами вызывает сострадание.

Они рушат наши границы. Они разрушают Польшу. Они же не сами сюда пришли, кто-то их сюда привез. Там же белорусские солдаты Эугениуш Остапчук хозяин таверны

Силлер говорит, что его дело - это капля в море, поскольку тысячи мигрантов нуждаются в помощи, он призывает разрешить работу в регионе гуманитарным и другим неправительственным организациям.