Сербия-Косово: прорыва всё нет

Переговоры Белграда и Приштины снова зашли в тупик. Во вторник президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти встретились в Брюсселе впервые за последний год. За возобновление диалога между странами активно выступал Евросоюз. Там считают, что только после того как отношения на Балканах нормализуются, Сербия и Косово смогут претендовать на вступление в ЕС.

"Встреча была непростой, но важно то, что она произошла. Оба лидера очень открыто и откровенно говорили о том, чего они хотят от этого диалога. Для Евросоюза важно, что оба лидера согласились, что нормализация отношений между Косовом и Сербией — единственный способ двигаться вперед", — заявил спецпредставитель ЕС в Косово Мирослав Лайчак.

Косово провозгласило себя независимым от Сербии государством в 2008-ом году, но Белград отказался его признавать. Александр Вучич опирается на поддержку России и Китая, а независимое Косово признали США, Великобритания и большинство европейских стран.

"Вступление в ЕС — больше не та большая морковка, которую все хотели съесть десять лет назад. Еврокомиссия и ее официальные лица не могут обещать, что процесс пройдет без сучка без задоринки. Не будем забывать, что переговоры по вступлению в Евросоюз Северной Македонии и Албании заблокированы Болгарией, так что отдельные члены Евросоюза могут свести на нет прогресс других стран", — говорит профессор Университета Граца (Австрия) Флориан Бибер.

В следующий раз представители Белграда и Приштины встретятся в конце июля.