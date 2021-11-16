Власти Франции эвакуируют лагерь беженцев на берегу Ла-Манша

Власти Франции начали эвакуировать нелегальных мигрантов, расположившихся в лагере рядом с городом Гранд-Сент на берегу Ла-Манша. Там собрались около 1,5 тыс. человек, пытающихся добраться в Великобританию. Большинство из них прибыло на север Франции из Ирака и Афганистана.

Французское правительство заявило, что беженцев перевезут в миграционные центры в других городах, чтобы защитить их от холодной зимы. Решение об этом принял глава МВД Франции Жеральд Дерманен после переговоров со своим британским коллегой.

Полиция усиленно охраняет грузовики и паромы, уходящие в сторону Соединенного Королевства, поэтому беженцы пытаются переплыть пролив на надувных лодках. За последний год это удалось примерно 23 тыс. человек.

Ситуация с мигрантами стала причиной усиления напряженности между странами. В Лондоне заявляют, что Париж может делать больше, чтобы блокировать беженцев на своей территории, а Франция в свою очередь обвиняет Великобританию в том, что она не задерживает тех, кто занимается контрабандой людьми.