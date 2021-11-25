Европа защищается от ковида

Карантин под праздники: в Словакии власти ввели двухнедельный локадун и режим чрезвычайной ситуации. Меры касаются всех жителей страны вне зависимости от наличия вакцины. На фоне рекордного роста числа заражений закрываются общественные и культурные заведения, торговые центры, вводятся ограничения на передвижение граждан. Хорошей новость для словаков стало решение не закрывать школы.

"Если такая жесткая изоляция не принесет результатов, это станет неожиданностью для всего мира", - отметил Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии.

Братислава следует рекомендациям санитарных властей ЕС, которые призвали страны-члены купировать рост заболеваемости сегодня, чтобы избежать чрезмерной перегрузки больниц в декабре и январе.

Завтра о новом пакете мер по борьбе с коронавирусом объявят Нидерланды. Там зафиксировано свыше 23 тысяч новых случаев заражения - самый высокий показатель с начала пандемии.

В Италии власти сужают возможности и зоны доступа для непривитых: без отметки о вакцине итальянцев не пускают в общественные заведения, ковид-сертификаты или ПЦР-тесты нужны и для допуска на рабочие места. Для ряда профессий в госсекторе вакцинация становится обязательной.

Премьер-министр Марио Драги объяснил, почему : "Мы видим очень серьезную ситуацию в соседних странах, мы также наблюдаем, как наши показатели медленно, но верно ухудшаются".

Даже Португалия, где 87% населения уже вакцинировано, спешит предложить гражданам третью бустерную - дозу. Правительство рассчитывает, что к концу января бустер получит четверть населения.