Западные страны ставят в отношениях с Москвой на дипломатию

Российско-украинские отношения и возможное обострение ситуации в регионе остается вопросом номер один для европейских политиков и дипломатов в канун Рождества. Подводя итоги года на встрече с журналистами, премьер-министр Италии Марио Драги призвал Запад делать ставку на политику "вовлеченности в диалоге с Москвой, признав, что сейчас не лучшее время для введения санкций. "Каким фактором сдерживания обладает Европейский Союз? - задался вопросом Драги. - Нам следует хорошенько задуматься. Есть ли у нас ракеты, корабли, артиллерия, армия? Выходит, что на данный момент нет".

На дипломатию предлагает ставить и новый министр иностранных дел Германии. Анналена Бербок - сторонница возвращения всех заинтересованных государств к переговорам в Нормандском формате. Об этом она заявила на прошлой неделе и в ходе первого телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я неоднократно говорила, как важно вернуться за стол переговоров в Нормандском формате, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, - вновь подтвердила она свою точку зрения на пресс-конференции. - Этот серьезный кризис, в который мы оказались втянутыми, может быть разрешен только путем диалога".

Мнения стран ЕС по украинскому кризису подвел к общему знаменателю главный дипломат Европы. В ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном Жозеп Боррель настоял на праве голоса Евросоюза на любых переговорах США и НАТО с Россией по поводу европейской безопасности. Они могут начаться уже в январе, сообщает МИД РФ.

Западные страны не раз завяли, что в случае эскалации конфликта окажут необходимую поддержку Украине.