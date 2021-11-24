Премьер-министром Швеции впервые стала женщина, но лишь на несколько часов

ОБНОВЛЕНИЕ: Магдалена Андерссон заявила о своей вынужденной отставке с поста премьер-министра Швеции всего через несколько часов после вступления в эту должность. Это произошло после того, как парламент отказался принять проект государственного бюджета. "Я не хочу возглавлять правительство, если есть основания для сомнений в его легитимности", – объяснила она.

Впервые в истории Швеции кабинет министров страны возглавит женщина. В среду парламент одобрил кандидатуру Магдалены Андерссон на пост премьер-министра.

За лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции проголосовали 117 депутатов, против – 174 члена оппозиции, остальные воздержались. Однако, даже не получив поддержки большинства, согласно законам страны, премьер может приступать к работе, если против него не выступили 175 человек – на одного больше, чем проголосовали против в этот раз.

Ранее Магдалена Андерссон занимала посты председателя Международного валютного и финансового комитета в составе МВФ и министра финансов Швеции, также став первой женщиной во главе этого ведомства.

Бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен ушел в отставку 10 ноября. Он неоднократно называл свое правительство "феминистским" и таким, в котором вопросы гендерного равенства занимают центральное место. Теперь он сам уступил свой пост женщине.