Диего Марадоне - благодарный Неаполь

Память о Диего Марадоне жива в горячих сердцах неаполитанцев. Изображения легендарного футболиста можно здесь встретить повсюду: на одежде прохожих и на стенах домов. У одной из таких фресок, созданной ещё в 1990 году, регулярно собираются ностальгирующие фанаты. Для команды "Наполи" Марадона выиграл два чемпионских титула Италии и Кубок УЕФА.

25 ноября, к годовщине смерти "Пибе доро" ("золотого мальчика"), как называли футболиста, перед стадионом, который также носит сейчас имя Марадоны, откроется и его бронзовая статуя.

История большой любви смежду Диего Марадоной и Неаполем продолжается.