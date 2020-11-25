Легендарный футболист и тренер Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет

О смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны сообщил его пресс-секретарь. По информации местных СМИ, 60-летнему Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался от ранее перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался.

Марадону госпитализировали с анемией и обезвоживанием 2 ноября в аргентинском городе Ла-Плата, где он тренировал местный клуб. Компьютерная томография выявила субдуральную гематому, карман крови, образовавшийся под черепом. Спортсмена тогда перевели в частную клинику в одном из пригородов Буэнос-Айреса, где его прооперировали на следующий день. 11 ноября его выписали из стационара, чтобы он продолжил восстановление дома.

По словам лечащего врача Марадоны, уже в послеоперационный период у него возник синдром воздержания, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя и снотворного.

Жизнь Диего Марадоны не раз находилась в опасности. В 2000 году у него случился сердечный приступ после передозировки в уругвайском приморском городе Пунта-дель-Эсте, после которого он прошел длительный курс лечения на Кубе. В 2004 году он перенес еще один сердечный приступ. В 2007 году его госпитализировали из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Перед последней госпитализацией Диего Марадона настоял на том, чтобы 30 октября, в свой 60-летний юбилей, несмотря на карантинные меры, вызванные пандемией, провести тренировку своего клуба в городе Ла-Плата.

В 2000 году он разделил с бразильцем Пеле приз "Игрок века" по версии ФИФА.

На чемпионате мира 1986 года Марадона забил в ворота сборной Англии гол, названный потом Голом века.