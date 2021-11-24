Германия: заболевших все больше

В Германии коронавирус берет новую высоту: впервые с начала пандемии недельный показатель распространения инфекции достиг 400 случаев на 100 тысяч населения. Суточные показатели заболеваемости также впечатляют: в последние 24 часа вирус выявлен почти у 70 тысяч немцев, однако смертность намного ниже, чем в 2020-м.

Конец года - время прогнозов; глава минздрава ФРГ считает, что к концу зимы почти все его соотечественники "вакцинируются, переболеют или умрут". Расчет касается примерно трети немецкого общества, где полностью привитых - 68%. Чтобы подстегнуть сомневающихся, в стране действует правило "3П"- "привит, переболел, протестирован". Оно подразумевает свободный доступ в общественные заведения, а с этой недели и в транспорт, и на рабочие места, для людей из этих категорий.

Примечательно, что на местах власти вправе видоизменять формулу, открывая пропуск в большинство мест только привитым или переболевшим; ПЦР-теста там уже недостаточно.