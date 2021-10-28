Германия: защитить детей от ковида

В Германии — новый рост заболеваемости. На прошлой неделе семидневный индекс распространения ковида впервые с мая превысил 100 случаев на 100 тысяч населения. Сегодня он превышает уже 130.

Врачи при этом подчёркивают, что уровень смертности и число госпитализаций остаются сравнительно низкими.

Представители партий, ведущих переговоры о правящей коалиции, считают необходимым как можно скорее снимать общенациональные ограничения (оставляя при этом регионам право принимать собственные), но пока что этому препятствует отсутствие вакцины, одобренной для детей.

Катрин Гёринг-Эккарт, партия "Зелёных":

"Смысл в том, конечно же, что нам по-прежнему нужна защита, особенно тем, кто не может вакцинироваться, в первую очередь это дети. Нужно до конца использовать любые возможности, чтобы создать вокруг детей защитный "кокон", особенно вокруг учеников начальной школы, которые пока не могут прививаться. Уровень заражений остаётся очень высоким, в том числе среди детей".

Европейское агенство по лекарственным средствам обещает до Рождества решить вопрос с вакциной Pfizer/BioNTech: разрешить ли её применение для детей от 5 до 11 лет. Немецкие педиатры выражают надежду, что "зелёный свет" препарату дадут уже в ближайшие недели. Подросткам от 12 до 15 "Файзер" разрешили вводить ещё в мае.