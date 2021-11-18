Германия и Австрия ужесточают антиковидные ограничения

Власти Германии приняли решение ввести жёсткие ограничения для непривитых и готовят почву для обязательной вакцинации медперсонала. Об этом стало известно в четверг по итогам заседания кризисного штаба во главе с исполняющей обязанности канцлера и главами регионов. За минувшие сутки число заражений коронавирусом превысило 65 370, по данным Института Роберта Коха.

"Мы знаем, что это прискорбное решение и что мы могли бы принять более оптимальное, если бы разрыв в вакцинации не был таким значительным, - заявила Ангела Меркель. - Многие меры, которые необходимо принять сейчас, оказались бы не нужны, если бы у нас было больше привитых. Никогда не поздно сделать прививку, даже сейчас вы можете внести вклад в защиту общества".

В Германии действует правило 2G: доступ в общественные места (рестораны и концертные залы) открыт лишь для тех, кто вакцинирован или переболел Covid-19. В 12 из 16 земель на 100 тысяч жителей приходится трое больных Covid-19. Если их число достигнет шести, власти не исключают закрытия магазинов, баров и ресторанов. Школы пока планируется не закрывать.

Власти федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург объявили о намерении ввести с 22 ноября карантин для всех жителей на фоне возрастающей загруженности отделений реанимации. По данным Австрийского агентства печати, в пятницу главы всех австрийских регионов планируют обсудить вопрос о введении локдауна на федеральном уровне. Австрийская Торговая ассоциация в этой связи прогнозирует миллионные убытки.