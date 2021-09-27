Германия: подготовка к коалиционным переговорам

Социал-демократическая партия Германии называет себя фактическим победителем парламентских выборов: за левых проголосовали чуть меньше 26% избирателей. СДПГ лишь немного опередила консерваторов, так что имя преемника Ангелы Меркель на посту канцлера пока неизвестно, и всё будет зависеть от того, как договорятся между собой лидирующие партии.

Олаф Шольц, кандидат от СДПГ:

"Идея в том, чтобы максимально ускорить формирование правительства и завершить процесс по возможности до Рождества. Для нас ясно, что мы получили мандат на формирование кабинета, в который войдут партии победившие на выборах, то есть СДПГ, получившая множество голосов, "Зелёные" и СвДП. Мы вместе будем работать над этим".

Правившие до сих пор консерваторы — на втором месте, они получили чуть больше 24%, что оказалось худшим их результатом в истории. При этом христианские демократы пока что не собираются вести коалиционные переговоры с левыми.

Армин Лашет, кандидат от ХДС/ХСС:

"Для нас, можно сказать, ясно, что по результатам выборов ни одна партия не получает решительного преимущества и не получает права сформировать правительство: ни мы сами, об этом я уже говорил, но и не СДПГ".

Следующие по рейтингу партии — "Зелёные" и "Свободные демократы" — уже заявили, что скоординируют следующие шаги сперва между собой, а затем скорее всего вступят в переговоры с СДПГ, но в принципе не исключают и возможности союза с консерваторами. На двоих у них вполне весомый результат — более 26%.