Байден на Генассамблее ООН: угрозы и мировое лидерство

"Америка будет на первой линии в борьбе с глобальными угрозами, опираясь при этом на многосторонные действия." С такой речью Джо Байден впервые обратился в качестве президента США к участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы не стремимся к новой холодной войне или разделению мира на блоки. Соединенные Штаты готовы сотрудничать со всеми странами, которые ищут мирные решения для наших общих вызовов. Мы должны совместно бороться с такими экстренными угрозами, как пандемия коронавируса, изменения климата, распространение ядерного оружия, даже если у нас есть разногласия по отдельным вопросам. Иначе все мы пострадаем от последствий нашей неспособности объединиться. Джо Байден Президент США

"Вместе мы построим лучшее будущее" - Джо Байден, Президент США

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о разобщённости и вопиющем неравенстве народов перед лицом бедствий: "Ковид-19 и климатические потрясения выявили уязвимость наших обществ и планеты в целом. Тем не менее вместо того, чтобы забыть о собственных амбициях и объединить усилия, мы наблюдаем эгоизм. Вместо солидарности мы несёмся к саморазрушению. Другой тяжелый недуг нашего времени - это кризис доверия."

"Большинство жителей богатых стран вакцинированы, в то время, как 90% африканцев всё ещё ожидают первую дозу." - А. Гутерриш

Американский лидер, выступавший после Генсека, подтвердил, что его страна готова служить примером и мобилизовать мировое сообщество по вопросам здравоохранения, климата, безопасности и прав человека.