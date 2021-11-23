Французский суд приговорил болельщика к условному сроку за брошенную бутылку

К шести месяцам заключения условно приговорён болельщик, который попал пластиковой бутылкой в футболиста «Марселя» Димитри Пайета во время матча в Лионе. Обвиняемому запрещено в течение пяти лет посещать стадион Люмьер, где произошел инцидент.

Ранее дисциплинарная комиссия французской Футбольной лиги постановила провести следующий матч на этой арене без зрителей, — и это лишь обеспечительная мера, решение о санкциях ожидается 8 декабря.

Мусор с трибун болельщиков «Лиона» полетел в самом начале воскресного матча. Одна из бутылок попала капитану «Марселя» Димитри Пайету в лицо, когда он шёл подавать угловой. Арбитр остановил игру, а затем объявил о невозможности продолжения матча, поскольку организаторы не обеспечили его безопасность.

Произошедшее стало темой встречи главы МВД Жерара Дарманена и министра юстиции Эрика Дюпона с представителями футбольной лиги и клубов. Правительство обещает усилить безопасность на стадионах, в частности, рассматривается возможность введения чёрных списков болельщиков и ужесточения контроля на входе.