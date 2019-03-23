"Нурсултан Абишевич меняет профессию" | #Куб

Если бы Нурсултан Назарбаев был коньяком, то по времени выдержки, по сроку удержания власти его объявили бы лучшим на постсоветском пространстве.

Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет и ушёл, не уходя. Он оставил за собой пост главы национального Совета безопасности, его дочь стала спикером сената и может претендовать на руководство страной.

Отставку Назарбаева поначалу встретили с восхищением и стали ставить в пример другим лидерам СНГ.

Экономист Константин Сонин высоко оценил экономические достижения Казахстана за последние годы правления Назарбаева и его решение уйти в отставку.

До слёз

Конечно, не обошлось без шуток и издёвок, особенно после решения о переименовании Астаны в Нурсултан.

В социальных сетях началась серия флешмобов с предложением заменять слова в названиях фильмов, книг и так далее словом «Нурсултан».

Появились предложения переименовать Казахстан в Нурсултанию и всем детям отныне давать при рождении имя Нурсултан или Нурсултана.

Кто старше?

Если возвращаться к серьёзному разговору, то тут вспомнили, что теперь самыми старшими в плеяде глав государств в СНГ остаются Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко и Владимир Путин. Можно ли рассматривать отставку Назарбаева при сохранении ряда властных полномочий как пример для остальных?

Социолог Игорь Эйдман не считает, что такой вариант транзита власти — с переходом в статус «отца нации» — устроит Путина. Ему, по словам Эйдмана, не понравилась и «рокировка» с Дмитрием Медведевым.

Политолог Глеб Павловский назвал попытки представить уход Назарбаева как пример для Путина «симптомом провинциализма, слободской деполитизированности русской публики».

Одни Назарбаева хвалят, другие ругают. Что же меняет его отставка в жизни Казахстана и соседних стран? Большинство тех, кто принял участие в нашем опросе в первые часы, считает, что смена президента после трёх десятилетий правления не приведёт к реальным переменам в Казахстане.

А как считаете вы? Отставка Назарбаева — это лишь смена декораций или шаг к реальной передаче власти? Последует ли Путин примеру Назарбаева?