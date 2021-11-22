Бывший советник обвинил Нетаньяху

Нир Хефец, бывший советник и пресс-секретарь экс-главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, дал обвинительные показания в окружном суде Иерусалима. 22 ноября здесь начались слушания по уголовным делам против Нетаньяху, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и коррупции.

Хефец давал показания в рамках так называемого "Дела 4000". Он в частности рассказал о назначении министра связи и роли в этом израильского медиамагната Шауля Эловича.По словам Хефеца, Нетаньяху покровительствовал Шаулю Эловичу в обмен на положительные публикации о себе.

Биньямин Нетаньяху проходит по трём уголовным делам. Первое возбуждено по факту получения им подарков на сотни тысяч долларов от богатых друзей. Два других касаются организации позитивного освещения его работы в СМИ.

Сторонники экс-премьера в его виновность не верят. Ранее стало известно, что, уходя с поста главы правительств, Нетаньяху пообещал президенту России Владимиру Путину скоро вернуться в должность. Это сообщение было послано через посла России Анатолия Викторова, который передал личное письмо от российского лидера.