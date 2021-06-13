Закончилась "эпоха Нетаньяху"

В Израиле избрано новое правительство: Биньямин Нетаньяху уходит со своего поста после 12 лет у власти. Новый кабинет — коалиционный. Первую половину срока его будет возглавлять Нафтали Беннет, глава правой партии "Ямина". В союзе с ним — центристы Яира Лапида, который должен будет стать премьером на вторую половину срока, а пока займёт пост министра иностранных дел.

Нафтали Беннет, новый премьер-министр Израиля:

"Правительство объединит представителей всего Израиля, от Офры до Тель-Авива, от Рахата до Кирьят-Шмоны, и это даст нам новые возможности".

В коалиции назвали свою союз "Правительством перемен". При этом Кнессет утвердил новый кабинет с перевесом лишь в один голос.

Биньямин Нетаньяху, экс-премьер Израиля:

"Вы так говорите о национальном единстве, но правительство, игнорирующее 53 мандата настоящих правых сил, нельзя назвать правительством единства".

Сторонники Нкетаньяху из праворадикальных религиозных партий прерывали выступавших криками, и их даже пришлось выводить из зала. Беннет признал, что и в его коалиции немало разногласий, и потому кабинет в первую очередь будет работать над вопросами, которые противоречий не вызывают.

Противники уходящего премьера вышли на улицы., призывая судить его: Нетаньяху и его супруга были замешаны в целом ряде коррупционных скандалов, и от полномасштабных разбирательств политика защищал только иммунитет главы кабинета.