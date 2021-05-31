Нетаньяху обвинил бывших соратников в создании угрозы для Израиля

Израильская оппозиция намерена положить конец 12-летнему пребыванию у власти Биньямина Нетаньяху. Его бывший соратник, лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет заявил, что готов объединиться с главой центристской партии "Еш Атид" Яиром Лапидом для формирования нового кабинета министров.

"Мы приглашаем войти в правительство все партии, - отметил Беннет. - Для успеха правительства нам - всем партнерам - придется проявить сдержанность как во время переговоров, так и в дальнейшем после них. Мы никому не предлагаем отказываться от своей идеологии, но всем придется отложить на некоторое время осуществление части своих задумок".

Нетаньяху обвинил его в предательстве израильских правых: "Я призываю тех, кто был избран благодаря голосам правых, тех, у кого есть совесть и свой путь: следуйте этим своим собственным путем, не формируйте левое правительство. Такое правительство представляет опасность для безопасности Израиля, для будущего государства".

Отведенный Лапиду срок на формирование коалиции заканчивается в среду. Сообщается, что новым союзникам уже удалось договориться о создании правительства на ротационной основе, причем первым на ближайшие два года его может возглавить именно Беннет. И это - несмотря на тот факт, что у его "Ямины" всего шесть кресел в 120-местном Кнессете.

Ранее сам Нетаньяху не смог добиться поддержки парламентского большинства. Известный своей жесткой позицией в отношении Ирана и Палестины, но вовлеченный в коррупционный скандал, он продолжает оставаться поляризующей фигурой в израильской политике.

Правительственный кризис в стране продолжается уже более двух лет. За это время парламентские выборы здесь проходили четыре раза.