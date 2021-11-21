Нидерланды в огне из-за ковид-ограничений

Нидерланды охватили беспорядки, полиция применила оружие. Тысячи протестующих вышли на улицы нидерландских городов, чтобы выразить протест против ковид-ограничений.

В субботу в Гааге по меньшей мере 7 человек были задержаны, 5 полицейских получили ранения при столкновении с манифестантами, бросавшими в стражей правопорядка камни и другие предметы.

В пятницу в центре Роттердама 3 демонстрантов были ранены, более 50 человек задержаны, половина из них несовершеннолетние.

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом правительство Нидерландов ввело частичный локдаун.

Бары, рестораны и супермаркеты, должны закрыться не позднее 8 часов вечера, другие магазины - уже в 18 часов.

Большинство работников должны перейти на удаленную работу, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек.

Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми.

Также, чтобы остановить волну короновируса, правительство планирует запретить посещение общественных мест непривитым. , включая бары и рестораны, чтобы остановить волну заражения.

В пятницу в Нидерландах было зарегистрировано более 21000 новых случаев Covid-19.

Также власти Нидерландов намерены ввести запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь, чтобы снизить нагрузку на сферу здравоохранения из-за пандемии коронавирус. О соответствующем решении объявил в пятницу и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге.

Фейерверки были запрещены в прошлом году. В результате с травмами, связанными с запуском салютов, в больницы обратились 108 человек. Обычно же в травмпункты попадают более тысячи человек.