Выборы в Чили: вызов для неолиберализма

В Чили готовятся к президентским и парламентским выборам, которые должны состояться в воскресенье.

Чили — одна из самых политически стабильных стран Латинской Америки, но социальные и экономические проблемы не обошли её стороной и, как и везде, лишь усугубились из-за коронакризиса. По мнению наблюдателей, всеобщее голосование станет суровым испытанием для неолиберальной модели, которой страна следует не первое десятилетие.

Родриго Идальго, школьный учитель:

"Эти выборы должны отметить разницу между поколениями. С одной стороны, это и правые, и силы левоцентристской коалиции, которые стремятся сохранить неолиберальную модель, из которой они вышли, частью которой они являются. С другой, это новое поколение, которое требует изменений, настаивает на своём участии в процессе".

Два года назад Чили потрясли крупнейшие студенческие протесты со времен Пиночета. Неолиберальная модель обеспечивает благополучие далеко не всех слоёв общества, неравенство в стране чрезвычайно велико, и многие желают решительного поворота влево.