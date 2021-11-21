Премьер Судана вернётся к валсти

Отстранённый от должности премьер-министр Судана Абдалла Хамдук вернётся к исполнению своих обязанностей. Об этом договорились политики и фактически управляющие страной военные. Сообщается, что одновременно будут освобождены политзаключённые, а в Судане будет постепенно отменяться режим чрезвычайного положения. Именно к этому ранее неодкроатно призвал Запад.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Необходимо защитить право суданцев на мирные протесты. Мы поддерживаем народ Судана в призывах вернуть премьер-министра Хамдука и его гражданское переходное правительство, выпустить всех, кто был арестован за выражение несогласия с военным захватом власти".

После свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году Суданом управляли совместно военные и гражданские власти. Осенью этого года их противостояние обострилось. В сентябре сообщалось о предотвращённой попытке военного переворота. 25 октября генералы арестовали Хамдука и многих других политиков, объявив режим ЧП, но столкнулись с массовыми протестами населения. С стычках с силовиками погибли десятки манифестантов.