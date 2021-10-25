Совбез ООН займётся военным переворотом в Судане

Совбез ООН может уже во вторник рассмотреть ситуацию в Судане. Военный переворот в республике осудили многие страны, в частности, США. Вашингтон объявил о приостановке финансовой помощи Хартуму.

Российский МИД, в свою очередь, заявляет, что произошедшее стало «закономерным результатом провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет» и того, что «отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами». Москва настаивает на том, что народ Судана может самостоятельно решить внутренние проблемы в своей стране.

С осуждением переворота выступило руководство Евросоюза. Брюссель призывает военных дать гарантии неприкосновенности задержанных государственных деятелей. ЕС заявляет о решительной поддержке проекта передачи власти гражданскому правительству.

Евросоюз очень обеспокоен тем, что вооружённые силы Судана, как сообщается, поместили премьер-министра Хамдука под домашний арест, а также задержали других членов гражданского правительства. Мы призываем к их скорейшему освобождению. Мы также видели сообщения об отключении телефонной связи и интернета в Судане. Мы настоятельно призываем снять все ограничения связи, чтобы все нуждающиеся имели к ней доступ. Насилия и кровопролития надо избегать любой ценой. Набила Массрали представитель Еврокомиссии

Ранее переворот в Судане осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал военных соблюдать условия хартии о транзите власти в стране после свержения в 2019 г. президента Омара аль-Башира.

Группа офицеров арестовала премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука в ночь на понедельник, после чего глава военного Переходного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об отставке правительства.

Перед этим Хамдук призвал сограждан выходить на массовые акции протеста и добиваться от военных передачи власти. Правозащитники сообщают, что армия применила оружие для разгона демонстрантов в Хартуме, есть убитые и раненые.