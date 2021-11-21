Скончалась советская и российская актриса Нина Русланова

В возрасте 75 лет скончалась народная артистка РФ Нина Русланова. Ранее актриса испытывала проблемы с сердцем, а затем перенесла инсульт, после чего ее здоровье значительно ухудшилось.

Ряд СМИ сообщают, что Русланова в течение 10 дней находилась в больнице с диагнозом COVID-19.

Русланова снялась в десятках фильмах, ставших культовыми: "Афоня", "Собачье сердце", "Тени исчезают в полдень", "Зимняя вишня" и других.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 годы была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Народная артистка РФ (1998), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986). Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988, 2011), "Лучшая роль второго плана" (1990) и "Лучшая женская роль второго плана" (2005), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006).