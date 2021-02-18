Умер Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.

По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился в 1938 году, пережил блокаду Ленинграда. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ, позже в ней преподавал. Служил на сцене "Современника" и МХТ им. А. П. Чехова. В Московском художественном театре дважды выступил и в качестве режиссера, поставил спектакли "Спокойной ночи, мама" (1989) и "Ретро" (2002).

Но наибольшую популярность актер получил благодаря своим работам в кино, сыграв, в частности, в таких летнах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. Всего он снялся в более чем 40 фильмах и сериалах. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, а 2019-м - орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

В последние годы Мягков отказывался от съемок в кино. Так, в одном из интервью он жаловался: "Приглашают стрелять, убивать, насиловать, красть – примитив омерзительный!"

Дата и место похорон актера станут известны позже.