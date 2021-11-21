Новое появление на публике Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай появилась на юниорском турнире по теннису, прошедшем в Пекине в воскресенье утром. Видео со спортсменкой опубликовали местные государственные СМИ.

По словам редактора китайского таблоида Global Times Ху Сицзиня, разместившего ролик на своей странице в Твиттере, видео было снято одним из фотографов присутствовавшим на мероприятии.

В субботу Сицзинь выпустил другое видео, на котором Пэн ест в ресторане в Пекине.

Последнее время, Китай сталкивается с критикой мировой общественности, требующей доказать, что с теннисисткой, исчезнувшей после обвинения бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии, все в порядке.

После субботнего видео в ресторане, глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон поставил под сомнение свободу Пэн. Стив Саймон не уверен, что спортсменка может принимать решения самостоятельно, без принуждения.

Ранее президент США Джо Байден и премьер Великобритании Брис Джонсон заявили, что рассматривают возможность дипломатического байкота зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале.

Дипломатический бойкот означает, что официальные лица правительства стран не будут присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, но это не означает, что на Олимпиаду не поедут делегации спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Китайская столица станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.