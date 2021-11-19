Исчезновение китайской теннисистки Пэн Шуай продолжает волновать мировое сообщество.

Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона в парном разряде перестала выходить на связь после того, как рассказала в социальной сетиWeibo о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьер-министра Китая и важного партийного функционера Чжана Гаоли. Китайские СМИ опубликовали письмо якобы от лица теннисистки, в котором сообщается, что Пэн Шуай отдыхает дома.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: "Мой ответ будет однозначным: я не в курсе ситуации, о которой вы говорите, это не тот вопрос, который нужно задавать дипломатам".

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что организация готова разорвать отношения с КНР и лишить страну турниров. Саймон сомневается в том, что авторство адресованного ему письма на самом деле принадлежит пропавшей теннисистке.

"Где Пэн Шуай?"

Селена Уильямс выразила надежду, на то, что с Пэн Шуай всё в порядке и призвала к расследованию случившегося.